Руки ранних предков человека были похожи на наши собственные, выяснили ученые

Немецкие ученые из Тюбингенского университета выяснили, что некоторые виды австралопитеков могли использовать орудия. На это указывает анатомиях их рук, близкая к строению рук современных людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Human Evolution (JHE).

Команда сравнила места крепления мышц на руках трех видов австралопитеков: A. afarensis, A. africanus и A. Sediba. Анализ проводился с использованием моделей рук современного человека, неандертальца, гориллы, шимпанзе и орангутана для детального изучения биомеханики.

Изученные виды австралопитеков жили в Африке от 3,9 млн до 1,8 млн лет назад.

Результаты показали что A. sediba и A. afarensis обладали образцами прикрепления мышц, которые предполагают, что у них была анатомическая основа для манипуляционной деятельности, подобной человеческой.

Это подразумевает, что эти виды занимались такими задачами, как силовой захват и манипулирование предметами в руке, необходимыми для использования инструментов.

A. africanus продемонстрировал сочетание признаков прикрепления, указывающих как на человеческое, так и на обезьянье использование рук. Этот мозаичный рисунок предполагает универсальность ручного поведения, потенциально обусловленную деятельностью, связанной с инструментами.

Древнейшие из когда-либо найденных каменных орудий датируются примерно 3,3 миллиона лет назад. Однако до сих пор не удалось точно установить, кто именно их использовал, отметили ученые.

Ранее ученые нашли старейшие генетические данные древних предков человека.