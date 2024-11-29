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Российские ученые на грани создания сверхбыстрого компьютера

Ученые из России к 2027 году создадут компьютер, работающий со «скоростью света»

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Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Ученые из России к 2027 году создадут компьютер, работающий со «скоростью света». Об этом ТАСС рассказал научный руководитель НЦФМ академик Российской академии наук Александр Сергеев.

Он уточнил, что его коллеги из Национального центра физики и математики (НЦФМ) работают вместе со Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) и Самарским государственным университетом.

«Система вычислений, сочетающая электронику и фотонику (ЭФВС), предназначена для сверхбыстрой обработки данных с применением нейросетевых методов на основе оптических искусственных нейронных сетей. Фактически это будет компьютер, сопроцессоры которого проводят вычисления со скоростью света», — рассказал Сергеев.

Ученый добавил, что в ближайшие два года будет создан прототип компьютера, скорость обработки операций которого будет превышать текущий мировой уровень.

До этого исследователи из Университета Мельбурна продемонстрировали новый способ построения масштабируемых массивов атомов в кремниевых устройствах, который может стать основой для квантовых компьютеров будущего.

Ранее Маск заявил о планах разрабатывать игры с помощью искусственного интеллекта.

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