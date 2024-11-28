Найдено древнейшее место жизни микробов на Земле

Международная команда исследователей, включая ученых из Токийского университета, сделала поразительное открытие: в породах возрастом 2 миллиарда лет из Бушвельдского магматического комплекса в Южной Африке были найдены живые микроорганизмы. Работа опубликована в журнале Microbial Ecology.

До настоящего времени самыми древними местами обитания микробов считались отложения возрастом около 100 миллионов лет под морским дном. Новая находка не только расширяет представления о средах обитания жизни, но и открывает возможности для изучения ранней эволюции жизни на Земле.

«Мы не ожидали, что породы возрастом два миллиарда лет могут быть пригодными для жизни,» — отметил доктор Йохей Судзуки, ведущий исследователь проекта.

Микроорганизмы были обнаружены в трещинах породы, заполненных глиняными минералами. Эти трещины обеспечивали стабильную среду, защищая микробов от внешних воздействий и препятствуя их утечке или проникновению посторонних веществ.

Анализ подтвердил, что микроорганизмы являются аборигенными и не были занесены в процессе бурения или анализа образцов. По словам доктора Судзуки, этот результат дает надежду на обнаружение жизни в древних породах Марса, образцы которых скоро будут доставлены на Землю миссией NASA Perseverance.

«Существование микробной жизни в таких древних образцах с Земли дает большую надежду на обнаружение подобных находок на Марсе,» — добавил ученый.

Открытие не только проливает свет на существование древней подземной жизни, но и увеличивает шансы на обнаружение жизни за пределами нашей планеты. Это важный шаг в изучении биологии прошлого и астробиологии будущего.

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