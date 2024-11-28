Создан новый метод профилактики приступов астмы

Ученые из лондонских Больниц Гая и Святого Томаса, а также Оксфордского университета создали новое антитело, которое эффективно защищает от приступов астмы и обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Результаты исследования опубликованы в The Lancet Respiratory Medicine.

По словам ученых, одним из самых опасных типов обострений этих заболеваний выступает так называемое «эозинофильное обострение», когда воспаление в легких провоцируется повышенным количеством эозинофилов, специфических лейкоцитов. Это состояние вызывает хрипы, кашель и стеснение в груди, а также может привести к необратимому повреждению легких.

Эозинофильные обострения провоцируют до 30% обострений ХОБЛ и почти 50% приступов астмы. В последние 50 лет их предотвращают стероидными препаратами, однако такие лекарства могут оказывать серьезные побочные эффекты. В их числе сахарный диабет и остеопороз.

Британские ученые стремились найти альтернативу традиционному лечению. В ходе своих исследований они выяснили, что инъекции бенрализумаба, моноклонального антитела, уже используемого для лечения тяжелой астмы, могут быть эффективными при обострении. Это средство подавляет активность эозинофилов, тем самым уменьшая воспаление в легких.

В ходе клинического испытания было установлено, что однократная доза бенрализумаба может справляться с обострением лучше стероидных препаратов. Эксперимент с участием добровольцев показал, что спустя 28 дней после применения бенрализумаба у пациентов значительно ослабли респираторные симптомы, такие как кашель, хрипы и одышка. Инъекции бенрализумаба также поспособствовали снижению числа госпитализаций и улучшению качества жизни пациентов.

По словам ученых, результаты их работы открывают новые перспективы лечения астмы и ХОБЛ без побочных эффектов.

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