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Ученые нашли следы масштабной древней катастрофы в Атлантическом океане

SciAdv: гигансткая лавина опустошила дно восточной Атлантики 60 тыс. лет назад

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Depositphotos

Международная группа ученых из Германии, Дании и Великобритании выяснила, что около 60 тыс. лет назад колоссальный подводный оползень уничтожил донную жизнь на значительной территории в Атлантическом океане. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Согласно выводам команды, лавина началась с небольшой осыпи на морском дней в каньоне Агадир у побережья Марокко, но быстро превратилась в мощный поток валунов и осадка.
Волна грязи, камней и песка высотой 200 метров обрушилась на каньон со скоростью 65 километров в час, сметая все на своем пути.

Лавина прорвалась через впадину длиной 400 километров, прежде чем вырваться с другого конца и пройти еще 1600 километров по дну восточной части Атлантического океана.

Согласно исследованию, оползень увеличилась более чем в 100 раз по мере своего движения. Для сравнения, снежные лавины и селевые потоки на суше увеличиваются в размерах всего в четыре-восемь раз, отметили ученые.

Ученые восстановили картину древнего катаклизма с помощью 300 образцов керна, полученных в ходе научных экспедиций за последние 40 лет. Также специалисты использовали сейсмические и батиметрические (относящиеся к рельефу дна) данные из этого района.

Исследователи отметили, что повторения события масштаба лавины в каньоне Агадир в наши дни может причинить большой ущерб подводным коммуникациям.

Ранее ученые нашли связь между подводными оползнями и цунами.

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