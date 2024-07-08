Стало известно, как часто нужно подниматься по лестнице для здоровья сердца

Ученые из Университета Восточной Англии установили, что регулярное использование лестницы вместо лифта снижает вероятность летального исхода по причине сердечно-сосудистых заболеваний на 39%. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на онлайн-платформу Европейского общества кардиологов.

В рамках исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и физической активности 500 тысяч человек. Было обнаружено, что у тех, кто регулярно поднимался по лестнице, риск летального исхода от любой причины был снижен на 24%, а преждевременного ухода из жизни в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями — на 39%.

Отмечается, что при подъеме по лестнице тело человека работает против силы тяжести. Такое действие требует значительно больших усилий, чем обычное передвижение по горизонтальной поверхности. Ходьба вверх по лестнице эффективно укрепляет как кардиореспираторную систему, так и мышцы ног.

Комментируя результаты исследования, доктор Таманна Сингх из клиники Кливленда (США) отметила, что необязательно взбираться на высокие этажи для того, чтобы ощутить преимущества такой физической активности. Весомую пользу для здоровья сердца приносит ежедневное преодоление пяти-шести лестничных пролетов (50-60 ступенек).

Ранее было названо упражнение, эффективно облегчающее боль в пояснице.