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Компания Сибур и бренд Олово представили новую коллекцию спецодежды для ученых

Сибур: новая коллекция одежды была вдохновлена многогранностью личности ученых

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Росконгресс/so:use

Нефтегазохимическая компания СИБУР представила на IV Конгрессе молодых ученых в Сочи новую коллекцию специальной одежды, созданную в коллаборации с российским брендом одежды «Олово». Вдохновением для коллекции послужила идея о многогранности личностей ученых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СИБУРе.

В новую линейку средств индивидуальной защиты вошли лабораторный халат, комбинезон, костюм, состоящий из куртки и брюк (представленный в летнем и зимнем вариантах), утепленный жилет и плащ-дождевик.

Бренд «Олово» был выбран партнером для создания коллекции благодаря его уникальной концепции и подходу к дизайну, которые сочетаются с целями проекта. Основатели бренда вдохновляются историческими образцами униформы и спортивной формы прошлого века, переосмысляют их с применением передовых решений в области тканей и фурнитуры.

Идея многогранности личности ученого и мультидисциплинарности современной науки нашла отражение в формах и фасонах, используемых в дизайне коллекции.

Нагрудные карманы создатели выполнили в виде октагона. Такая же геометрия дублируется в деталях рукавов, клапанов и светоотражающих элементов. Комфортная посадка предметов коллекции достигается за счет эластичных вставок и системы регулировок, а магнитные застежки, водоотталкивающие молнии и герметичные швы, усиленные в зонах нагрузки, обеспечивают функциональность и долговечность.

«Мы представляем одежду, которая отвечает строгим требованиям безопасности, но при этом подчеркивает статус ученого как ключевого элемента современного технологического мира. Наука – это модно, потому что она находится в самом центре передовых решений, определяющих будущее», — прокомментировал Александр Маланин, создатель бренда Олово.

Ранее в России предложили использовать желатин для гибкой электроники.

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