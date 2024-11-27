Страшные аттракционы усиливают иммунитет подобно закаливанию, выяснили ученые

Датские ученые из Орхусского университета установили, что пугающие аттракционы, такие как «дома с приведениями» и «тоннели страха», способны активировать защитные силы организма подобно закаливанию в холодной воде. Исследование опубликовано в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в ходе которого 22 участника с маркерами воспаления в организме посетили аттракцион, где их преследовали аниматоры в образах клоунов-маньяков, зомби и мясников с бензопилами.

Спустя три дня ученые взяли у добровольцев пробы крови. Оказалось, что 80% группы уровень воспаления снизился, а у почти половины — полностью нормализовался.

Когда другая группа из 91 здорового добровольца прошла «дом с привидениями», исследователи отметили усиление иммунных реакций.

По словам ученых, страшные аттракционы вызывают выброс адреналина и эндорфинов.

Результаты показывают, что когда страх вызывается ради развлечения, он может влиять на иммунную систему, восстанавливая баланс уровней иммунных клеток и маркеров воспаления в крови.

По всей видимости, эффект связан с активацией адренергических рецепторов, которые подготавливают организм к возможным травмам и инфекциям. Ее также можно запустить, окунувшись в холодную воду.

Ранее ученые научились отключать чувство страха в мозге.