проект

>

Врач объяснила, почему женатые мужчины стареют медленнее

Врач Мошняцкая: женатые мужчины стареют медленнее из-за четырех причин

close
Shutterstock/Motortion Films

Четыре фактора помогают женатым мужчинам стареть медленнее. В их число входят эмоциональная поддержка со стороны жены, более здоровый образ жизни, социальная активность и чувство ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

«Брак может положительно влиять на эмоциональное состояние человека: снижать уровень стресса, формировать здоровый баланс работы и личной жизни и тому подобное. Эмоциональное благополучие способствует замедлению процесса старения. Кроме того, в браке люди могут поддерживать друг друга в стремлении к здоровому образу жизни. Сюда относятся совместные занятия спортом, привычка правильно питаться, режим сна, отказ от вредных привычек. Все это значительно влияет на внешний вид и общее состояние здоровья», – рассказала психолог.

Также брак часто предполагает расширение близкого окружения: общение с друзьями партнера, общими родственниками. Социальная активность положительно сказываться на психологическом состоянии и когнитивных функциях.

«Кроме того, мужчины в браке могут чувствовать большую ответственность за свою семью. Это мотивирует избегать рискованного поведения, отказываться от вредных привычек, заботиться о своем здоровье и внешнем виде», – отметила специалист.

Тем не менее Мошняцкая отметила, что процесс старения зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание, физическую активность и другие.

«Не стоит обобщать и утверждать, что все мужчины в браке выглядят моложе. Но у семейной жизни действительно есть особенности, которые могут влиять на здоровье», – рассказала врач.

Ранее врач перечислил упражнения, которые необходимо делать при плоскостопии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами