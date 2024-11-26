Врач объяснила, почему женатые мужчины стареют медленнее

Четыре фактора помогают женатым мужчинам стареть медленнее. В их число входят эмоциональная поддержка со стороны жены, более здоровый образ жизни, социальная активность и чувство ответственности. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая.

«Брак может положительно влиять на эмоциональное состояние человека: снижать уровень стресса, формировать здоровый баланс работы и личной жизни и тому подобное. Эмоциональное благополучие способствует замедлению процесса старения. Кроме того, в браке люди могут поддерживать друг друга в стремлении к здоровому образу жизни. Сюда относятся совместные занятия спортом, привычка правильно питаться, режим сна, отказ от вредных привычек. Все это значительно влияет на внешний вид и общее состояние здоровья», – рассказала психолог.

Также брак часто предполагает расширение близкого окружения: общение с друзьями партнера, общими родственниками. Социальная активность положительно сказываться на психологическом состоянии и когнитивных функциях.

«Кроме того, мужчины в браке могут чувствовать большую ответственность за свою семью. Это мотивирует избегать рискованного поведения, отказываться от вредных привычек, заботиться о своем здоровье и внешнем виде», – отметила специалист.

Тем не менее Мошняцкая отметила, что процесс старения зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, питание, физическую активность и другие.

«Не стоит обобщать и утверждать, что все мужчины в браке выглядят моложе. Но у семейной жизни действительно есть особенности, которые могут влиять на здоровье», – рассказала врач.

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