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В кишечнике краснокнижных снежных баранов нашли неизвестных ученым инфузорий

СПбГУВМ: в кишечнике снежных баранов нашли неизвестных науке инфузорий

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова и Арктического государственного агротехнологического университета нашли в ЖКТ снежных баранов 12 видов инфузорий, среди которых три вида оказались неизвестны науке. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Снежный баран населяет горные районы от границы лесного пояса до верхнего горного пояса на территории Якутии. Якутская популяция обитает на склонах Верхоянского хребта, хребта Черского, Становового хребта, южного Оймяконского нагорья и Момской долины.

Ученые нашли в ЖКТ животного 12 видов эндобионтных инфузорий, среди которых три вида оказались неизвестны науке. Это микроскопические одноклеточные организмы, которые играют важную роль в пищеварении травоядных животных. Они помогают расщеплять сложные растительные волокна и синтезируют необходимые питательные вещества из скудного рациона: кустарников, ивы, березы и лишайников.

«Эффективность пищеварения снежного барана зависит от ферментативной активности определенных видов инфузорий, аналогично другим крупным травоядным животным Якутии. Разнообразие симбионтов у этих животных ограничено. Исследование показало, что 12 видов инфузорий эффективно размножаются и ферментируют субстрат, различаясь в видовом составе у разных популяций», — рассказал «Газете.Ru» ректор СПбГУВМ, доктор ветеринарных наук, профессор Кирилл Племяшов.

Обнаруженные инфузории принадлежат к родам Entodinium, Eudiplodinium, Polyplastron, Metadinium и Ophryoscolex. Три новых вида относятся к роду Eudiplodinium и проходят процедуру научного описания.

Раскрытые учеными особенности взаимодействия баранов с микромиром открывают новые возможности для сохранения этих редких животных в дикой природе.

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