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Витамин D не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили ученые

Journal of Preventive Cardiology: прием витамина D не помогает защитить сердце

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Результаты нового исследования ученых из Америки продемонстрировали, что повышенные дозы витамина D не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. Работа опубликована в журнале American Journal of Preventive Cardiology.

Исследователи наблюдали за 688 пожилыми людьми в возрасте от 70 лет, у которых в крови был низкий уровень витамина D. Испытуемые получали разные дозы витамина D3 — от 200 до 4000 МЕ в день. В течение двух лет врачи следили за изменением двух показателей здоровья сердца: тропонина I, показывающего степень повреждения сердечной мышцы, и NT-proBNP, связанного с нагрузкой на сердце.

Результаты показали, что уровни обоих показателей выросли у всех участников, независимо от того, принимали ли они высокие или низкие дозы витамина D. Это подтверждает, что употребление витамина D нельзя считать эффективным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, даже если его уровень в организме изначально низкий.

Ученые подчеркивают, что важно продолжать исследования, чтобы более детально изучить влияние витамина D на сердечно-сосудистую систему пожилых людей.

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