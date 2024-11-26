Названа специя, защищающая клетки человека от воспаления

Куркумин в составе куркумы может снижать уровень воспаления в организме. Такой эффект может быть полезен для ослабления симптомов заболеваний кожи и суставов. Об этом изданию EatingWell рассказала сертифицированный американский диетолог Шэннон Костелло.

Многочисленные исследования показали, что куркума воздействует на несколько типов воспалительных процессов, что делает специю полезной в рамках комплексного лечения артрита и псориаза. Костелло отмечает, что куркумин отвечает за ее терапевтические свойства.

Хотя механизмы действия куркумина достаточно сложны, существуют данные, указывающие на его способность защищать здоровые клетки от воздействия патогенов, способствующих воспалениям.

Чтобы достичь необходимого уровня куркумина в организме, специалисты рекомендуют использовать специальные БАД (биологически активные добавки). Дело в том, что концентрация этого вещества в самой специи довольно низкая. Также Костелло советует проконсультироваться с врачом перед началом применения таких добавок.

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