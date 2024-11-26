Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создана новая нановакцина против COVID-19

AdSci: новая нановакцина оказалась эффективной против всех мутаций COVID-19

close
Depositphotos

Исследователи из Тель-Авивского университета разработали инновационную вакцину от COVID-19 в виде назального спрея. Она проста в применении, эффективна против всех основных вариантов вируса и может храниться при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале Advanced Science.

Технология использует наночастицы, содержащие вирусные пептиды, которые активируют защитные клетки в носовой полости. Дело в том, что именно через нос вирусы проникают в здоровый организм. Исследования показывают, что вакцина эффективна против всех основных штаммов SARS-CoV-2 и безопасна в применении.

Препарат устойчив к хранению при комнатной температуре, что делает его идеальным для регионов с ограниченной инфраструктурой. Интраназальный способ введения также упрощает процесс вакцинации, особенно для тех, кто боится инъекций.

Новая разработка обещает стать важным шагом в борьбе с пандемиями, предлагая доступное и эффективное средство для массовой вакцинации.

Ранее врач объяснила, почему женатые мужчины стареют медленнее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами