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Ученые нашли связь между заботой о внешности и добротой

IJRM: неравнодушные к своей внешности люди чаще жертвуют на благотворительность

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Freepik.com

Израильские ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что люди, прилагающие усилия для улучшения своей внешности, часто ведут себя добрее и сострадательнее по отношению к окружающим. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Research in Marketing (IJRM).

Выводы специалистов основаны на экспериментах, часть которых провели в виртуальной среде, а другие — в лаборатории.

В тестах задействовали 100 человек, половина которых служила контрольной группой.

В одном лабораторном эксперименте участников попросили использовать фильтр для улучшения сделанного ими селфи. Тем временем контрольной группе поручили улучшить фотографию неодушевленного объекта в комнате.

После просмотра улучшенного фото каждый участник забирал конверт с оплатой наличными. Рядом с конвертом для оплаты стоял ящик для пожертвований, так что участники могли добровольно пожертвовать часть или всю сумму оплаты.

«Мы заметили, что члены экспериментальной группы, которые считали себя более привлекательными, жертвовали в два раза больше, чем члены контрольной группы. Достаточно представить себя более привлекательными — даже просто представить более отточенную цифровую версию себя — чтобы побудить к просоциальному поведению. Это понимание имеет важные практические последствия», — отметили ученые.

Ранее исследователи назвали черту характера, повышающую привлекательность при знакомстве.

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