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Ученые раскрыли принцип роста раковых опухолей

eLife: раковые опухоли не разрастаются по краям, а увеличиваются равномерно

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Depositphotos

Ученые из Кельнского университета и Центра геномной регуляции (CRG) в Барселоне обнаружили, что раковые опухоли печени увеличивают свои размеры равномерно, а не разрастаются по внешним краям. Результаты исследования опубликованы в научном журнале eLife.

В научном сообществе существует теория, что раковые опухоли разрастаются быстрее на своих внешних границах. Предполагается, что клетки «по краям» имеют более прямой доступ к кислороду и питательным веществам, чем клетки в центре опухоли.

Чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение, ученые собрали сотни образцов клеток из разных частей опухоли печени и создали карту мутаций. Исследователи изучили мутации в каждом из образцов и разработали метод измерения направления и распространения этих мутаций. Это позволило исследователям вычислить углы между положением родительских раковых клеток и их потомками.

Они обнаружили, что мутации равномерно распределены по опухоли, что свидетельствует о сходной способности к росту всех клеток, а не только тех, что находятся на поверхности. Эти выводы были подтверждены с помощью компьютерного моделирования виртуальных опухолей.

Исследование имеет важное значение для понимания эволюции опухолей и их устойчивости к лечению. По словам ученых, ранние мутации, которые происходят в опухолях, могут предсказывать, как они будут реагировать на терапию.

Отмечается, что исследование было сосредоточено на раке печени, что может ограничивать его применение к другим видам рака. Также работа в основном охватывает ранние стадии роста опухоли, и для полной картины необходимо изучить течение поздних стадий заболевания.

Ранее ученые создали безопасный способ изучения клеток и диагностики рака.

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