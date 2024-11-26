Ученые обнаружили мощнейшие космические лучи, исходящие из близких к Земле мест

Международная группа астрономов из Германии, Франции и других стран обнаружила самые интенсивные космические лучи из зарегистрированных на сегодня. Ученые предполагают, что некоторые из их источников расположены относительно близко к Земле, хотя пока неизвестно, что именно производит такое излучение. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Космические лучи — высокоэнергетические частицы, производимые звездами, взрывами сверхновых, пульсарами и другими неизвестными источниками.

Команда зафиксировала лучи, наблюдавшиеся при энергиях вплоть до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), что в 40 тыс. раз превышает энергию видимого света.

«Мы можем сделать вывод, что измеренные электроны космических лучей, скорее всего, происходят из очень немногих источников в непосредственной близости от нашей собственной Солнечной системы. Они находятся не далее чем в нескольких тысячах световых лет, что кажется очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами нашей галактики», — отметила глава подразделения экспериментальной астрофизики частиц в Потсдамском университете Катрин Эгбертс.

По мнению исследователей, столь сильное излучение, вероятнее всего, исходит от относительно старых сверхновых или голых ядер массивных звезд, чью насыщенную водородом оболочку сдуло звездными ветрами.

Ранее ученые выяснили, как можно защитить марсианских колонистов от космических лучей.