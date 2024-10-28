Ученые назвали ранние признаки развития психоза у детей

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что риск развития у человека психотических расстройств в будущем может зависеть от проблем с вниманием в детстве и от его генетической предрасположенности. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты использовали данные около 10 тыс. детей, собранные на протяжении шести лет. Команда изучила, как шансы на возникновение у человека психоза варьируются в зависимости от концентрации внимания и генетических вариаций.

Анализ когнитивной, мозговой и геномной информации участников показал, что повышенный генетический риск широкого спектра нейропсихиатрических и когнитивных расстройств связан с большей тяжестью психотических переживаний и более выраженными проблемами с концентрацией.

Кроме того, изменчивость способности сосредотачивать внимания в некоторых случаях указывала на связь между генетическим риском нейропсихиатрических расстройств и проявлением психотических симптомов. Проблемы со вниманием объясняли от 4 до 16% таких ассоциаций.

Ученые отметили, что наряду с уже известными факторами риска развития психоза остаются пока неизученные механизмы.

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