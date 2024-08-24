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Ученые выяснили, как защитить марсианских колонистов от космических лучей

TEPJP: названы материалы, блокирующие вредную космическую радиацию

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Международная группа ученых из Греции и США определила конкретные материалы, включая некоторые виды пластика, резины и синтетических волокон, а также марсианский грунт (реголит). Исследование опубликовано в научном издании The European Physical Journal Plus (TEPJP).

Поскольку на Марсе нет плотной атмосферы и магнитного поля Земли, астронавты, исследующие планету, будут подвергаться воздействию опасного уровня радиации.

Используя компьютерное моделирование для имитации марсианских условий, исследователи протестировали различные стандартные и новые материалы, чтобы увидеть, какие из них лучше всего экранируют космическую радиацию.

Результаты показали, что лучше всего справляются композиты на основе пластика, резины и синтетических волокон. Марсианский реголит также может поглотить некоторое количество излучения.

Кроме того, ученые продемонстрировали, что широко используемый алюминий также может быть полезен в сочетании с другими материалами с низким атомным числом.
Исследование также использовало реальные данные о Марсе с марсохода Curiosity NASA для подтверждения этих результатов.

«Несколько материалов были специально испытаны в условиях, имитирующих марсианскую среду, что позволило напрямую применить наши результаты в будущих миссиях и оптимизировать сочетание современных материалов с природными ресурсами, доступными на Марсе», — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые выяснили, что первые миссии людей на Марсе будут длиться не более месяца.

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