Ученые обнаружили, что стресс нарушает работу ответственной за сон области мозга

Ученые из Университета Лозанны выяснили, что стресс влияет на голубое пятно — участок мозга, регулирующий переход между фазами быстрого и медленного сна. Это приводит к фрагментации сна и частым пробуждениям. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Голубое пятно отвечает за выработку норадреналина — гормона, регулирующего реакцию на стресс и поддерживающего бодрствование. Однако новые данные показали, что этот участок мозга также играет важную роль в управлении циклами сна. Ученые выяснили, что активность голубого пятна колеблется каждые 50 секунд, создавая своего рода «часы», которые регулируют переходы между стадиями сна. Дневной стресс усиливает активность пятна, увеличивая уровень норадреналина. Это приводит к нарушениям: замедляется наступление фазы быстрого сна, а медленный сон начинает прерываться, вызывая частые пробуждения.

Результаты исследования открывают пути к созданию новых методов диагностики и лечения. Голубое пятно может стать биомаркером для мониторинга и коррекции циклов сна, особенно у пациентов с тревожными расстройствами и другими нарушениями. Кроме того, работа позволяет лучше понять эволюцию сна. У некоторых рептилий, например, наблюдаются схожие циклические колебания активности мозга, что свидетельствует о древнем происхождении данного участка мозга.

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