Ученые назвали лучший способ оправданий за сорванный дедлайн

Канадские ученые из Университета Торонто изучили, как сдача работы с опозданием сказывается на восприятии ее качества и влияет на репутацию исполнителя. Исследование опубликовано в научном журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes (OBHDP).

Команда провела 18 экспериментов, в которых задействовали 6982 человека. Добровольцам предложили оценить различные проекты, сообщив, что часть из них выполнили заранее, часть — в назначенный срок, а остальные — с нарушением дедлайна.

Результаты показали, что досрочная сдача работы не влияет на ее восприятие. Причем неважно, насколько сотрудник опередил график — на три недели или на три часа.

Однако даже небольшое нарушение дедлайна значительно ухудшало восприятие выполненной задачи, даже если ее результаты не отличались от аналогичных, но выполненных в оговоренные сроки.

Степень негативности оценки просроченного дедлайна варьировалась от теста к тесту, но оставалась существенной.

Например, в одном сценарии с использованием шкалы от -3 до +3 одна и та же работа получала среднюю оценку 0,53, когда она была помечена как сданная вовремя, и 0,07, когда она была помечена как сданная с опозданием на день.

Ученые также выяснили, что пропуск дедлайна вредит репутации работника, даже если до этого момента у него не было проблем с пунктуальностью.

Исследователи уточнили, что негативный эффект от нарушения сроков можно сгладить, четко объяснив причину возникших проблем, особенно если они возникли по независящим от вас причинам.

Ранее ученые выяснили, что уровень стресса сотрудников не меняется из-за наличия или отсутствия дедлайна.