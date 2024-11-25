В Новой Зеландии спасли десятки черных дельфинов после выброса на берег

В Новой Зеландии местные жители и работники природоохранной службы спасли более 30 черных дельфинов, выбросившихся на пляж Руакака близ города Фангареи на севере страны. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на новозеландское государственное агентство по охране природы.

Черные дельфины, или гринды — морские млекопитающие из семейства дельфиновых. Длина их тела может достигать восьми метров, а средний вес составляет около 800 килограммов.

По информации ведомства, добровольцы и сотрудники агентства сняли животных мели, перенеся их в океан с помощью тентов. Несмотря на усилия, четырем гриндам не удалось помочь.

После спасательной операции на пляже организовали дежурство, чтобы предотвратить повторный выброс китообразных.

Как уточнили в агентстве, с 1840 года в Новой Зеландии зафиксировали более 5 тыс. случаев выбросов морских животных на берег. Самый массовый выброс произошел в 1918 году у островов Чатем, когда на суше оказалось около 1000 особей.

Причины выбросов на берег зачастую неясны, но считается, что география островного государства является фактором. Как Северный, так и Южный острова Новой Зеландии имеют участки выступающей береговой линии с мелководными, покатыми пляжами, которые могут сбивать с толку такие виды, как гринды, которые полагаются на эхолокацию для навигации.

Ранее в Шотландии почти 100 гринд выбросились на берег по необъяснимой причине.