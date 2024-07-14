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В Шотландии огромная стая китообразных выбросилась на берег по неизвестной причине

BDMLR: 89 черных дельфинов стали жертвами странного инцидента в Северном Море

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British Divers Marine Life Rescue

Около 90 черных дельфинов, или гринд выбросились на берег острова Сандей Оркнейского архипелага на севере Шотландии. Событие стало крупнейшим по масштабу в стране за последние 30 лет, сообщается на сайте природоохранной организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

К тому времени, как спасатели добрались до места происшествия, 77 гринд уже ушли из жизни. Специалисты постарались помочь 12 остававшимся в живых дельфинам, однако их состояние начало быстро ухудшаться. В результате животных решили усыпить.

В результате жертвами инцидента стало 89 китообразных, уточнили в BDMLR.

Неясно, что именно заставило целую стаю гринд выбросить на берег. Исследователи предположили, что один из дельфинов мог попасть в беду, а другие сородичи пытались прийти к нему на помощь, но в результате сами попали в ловушку.

Ученые надеются выяснить причину странного поведения китообразных с помощью вскрытия. Эксперты Шотландской программы по выбрасыванию морских животных на берег попытаются собрать с пляжа как можно больше туш, чтобы провести тщательное обследование место происшествия.

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