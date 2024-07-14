В Шотландии огромная стая китообразных выбросилась на берег по неизвестной причине

Около 90 черных дельфинов, или гринд выбросились на берег острова Сандей Оркнейского архипелага на севере Шотландии. Событие стало крупнейшим по масштабу в стране за последние 30 лет, сообщается на сайте природоохранной организации British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

К тому времени, как спасатели добрались до места происшествия, 77 гринд уже ушли из жизни. Специалисты постарались помочь 12 остававшимся в живых дельфинам, однако их состояние начало быстро ухудшаться. В результате животных решили усыпить.

В результате жертвами инцидента стало 89 китообразных, уточнили в BDMLR.

Неясно, что именно заставило целую стаю гринд выбросить на берег. Исследователи предположили, что один из дельфинов мог попасть в беду, а другие сородичи пытались прийти к нему на помощь, но в результате сами попали в ловушку.

Ученые надеются выяснить причину странного поведения китообразных с помощью вскрытия. Эксперты Шотландской программы по выбрасыванию морских животных на берег попытаются собрать с пляжа как можно больше туш, чтобы провести тщательное обследование место происшествия.

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