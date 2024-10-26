Названа оптимальная влажность воздуха в квартире в осенне-зимний период

В холодное время года оптимальная влажность воздуха в жилом помещении должна быть 30-45%, а в теплое — 30-60%, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт сети клиник «Клиника Фомина» в Белгороде Анна Серикова.

«Слишком низкая влажность может приводить к сухости, раздражению и повреждению кожи, дыхательных путей и слизистых. Нарушение целостности кожного барьера и слизистых оболочек может повысить чувствительность к аллергенам и запустить специфическую воспалительную реакцию. В некоторых случаях сухость носа может даже привести к носовому кровотечению. Нормализация влажности воздуха и использование увлажняющих капель позволяют предотвратить носовое кровотечение», — рассказала врач.

По словам специалиста, сухость — постоянный спутник кожных заболеваний,в том числе и атопического дерматита. Поэтому важно поддерживать влажность в оптимальном диапазоне, иначе ремиссии можно не добиться.

«Зимой из-за отопительного сезона влажность в квартире снижается, поэтому важно ее повышать при помощи увлажнителей воздуха. Кроме них, повысить влажность в помещении помогут растения, регулярная влажная уборка, также можно набирать воду в емкости и ставить их, например, на окно», — рассказала врач.

Однако избыточная влажность приводит к росту плесени. Этот факт может негативно отразиться на контроле астмы и риноконъюнктивита у восприимчивых людей.

«Вирусы и бактерии активно размножаются при условиях, выходящих за рамки оптимального диапазона. Следовательно,заболеть респираторными инфекциями в таком случае становится значительно легче. Для измерения уровня влажности в помещении можно использовать гигрометр. Если она повышена, то снизить ее можно с помощью осушителя воздуха и регулярных проветриваний помещения», — заключила врач.

Ранее врач перечислила симптомы, при которых может быть назначена детоксикация.