В России предложили дать ИИ несложные задачи в сфере образования

В МФТИ проходит VI Международная конференция, посвященная взаимодействию людей и ИИ. По итогам стратегической сессии сформулированы правила, выполнение которых, по мнению участников, облегчит взаимодействие с ИИ в образовательном процессе. В частности, было предложено возложить на ИИ принятие некоторых решений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Эксперты сошлись во мнении, что в настоящее время ИИ можно доверить принятие некоторых решений и выполнение простых действий. В частности, он может справляться с некоторыми процессами администрирования, автоматизацией повторяющихся задач, работой интеллектуальных колл-центров при приеме абитуриентов и другими.

«Искусственному интеллекту уже сейчас можно поручить многие несложные, но трудоемкие для человека операции. Например, составление расписания преподавателя, разработка рабочих программ. Но все это, разумеется, должно проходить под контролем человека. Полагаться на результат работы ИИ вслепую точно не стоит. В одном я абсолютно уверена — бояться прихода искусственного интеллекта не нужно. Это технология, разработанная человеком, а значит, человеку под силу ей управлять», — отметила руководитель департамента иностранных языков МФТИ Елена Базанова.

В целом, по мнению специалистов, ИИ должен рассматриваться как ассистент, а не центральный элемент образовательного процесса. По мнению участников стратегической сессии, выход ИИ на экспертный уровень в образовании, если и возможен, то не раньше, чем через 15-20 лет. Сейчас же для этого не хватает, в частности, материально-технической базы.

В мероприятии приняли участие представители ведущих российских университетов и технологических компаний, в том числе НИТУ МИСИС, университет ИТМО, «Сбер» и «ВК».

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