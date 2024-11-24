Огромная молодая планета заинтриговала ученых быстрыми темпами роста

Американские астрономы из Университета Северной Каролины обнаружили необычную молодую экзопланету, расположенную примерно в 520 световых годах от Земли. Ее особенностью стало быстрое формирование, занявшее всего 3 млн лет. Для сравнения, Земле потребовалось от 10 до 20 млн лет, чтобы превратиться из газа и пыли в планету. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Как показали наблюдения, новый мир вращается вокруг оранжевого карлика — звезды, чья масса на 30% меньше массы нашего Солнца, а яркость — почти вдвое ниже.

Открытой планете дали имя IRAS 04125+2902 b. Она в 11 раз больше Земли, а ее масса расположена в диапазоне между массами Земли и Нептуна. Астрономы отметили, что IRAS 04125 обладает меньшей плотностью по сравнению с нашей планетой. Химический состав объекта пока неизвестен.

По словам исследователей, высокая скорость формирования IRAS 04125 из протопланетного диска может быть связана с тем, что планета образовалась вдали от своей, звезды, а затем мигрировала ближе к светилу.

Процессы создания миров рядом со звездами затруднены из-за рассеивания материала протопланетного диска — газопылевого кольца, которое постепенно становится планетой.

Ученые добавили, что открытие IRAS 04125 дает возможность наблюдать за молодой планетой. Раньше обнаружение таких миров считалось невозможным, поскольку их должен был закрывать собственный диск.

Ранее астрономы изучили странную «паровую» планету в созвездии Рыб.