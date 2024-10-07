Ученые изучили странную «паровую» планету в созвездии Рыб

Международная группа астрономов под руководством Монреальского университета в Канаде проанализировала экзопланету GJ 9827 d, расположенную в созвездии Рыб в 98 световых лет от Земли. Ученые обнаружили большое количество водяного пара и тяжелых молекул в ее атмосфере. Исследование опубликован в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Ученые в своей работе использовали данные наблюдений с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

GJ 9827 d примерно вдвое больше Земли, однако считается самой маленькой из известных экзопланет с подтвержденным наличием атмосферы. Это связанно с тем, что существующие технологии не позволяют обнаруживать атмосферы на небольших мирах, похожих на нашу планету.

По словам ученых, данные «Джеймса Уэбба» свидетельствуют, что GJ 9827 d — первая обнаруженная экзопланета с атмосферой, в которой доминирует водяной пар, не водород. Это делает GJ 9827 d так называемым «паровым миром».

Поскольку GJ 9827 d находится близко к своей звезде, ее атмосфера, скорее всего, представляет собой смесь газа и перегретого, плотного состояния, а не имеет четко выраженных слоев или облаков, отметили астрономы.

Хотя сама по себе GJ 9827 d не кажется пригодной для жизни из-за высоких температур на ее поверхности (около 350°C), открытие служит важным шагом вперед в поиске пригодной для жизни среды.

Ранее ученые обнаружили новую экзопланету класса «супернептун».