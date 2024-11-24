Ученые предупредили о риске вымирания почти половины кораллов на Земле

Британские ученые из Университета Дерби (UD) пришли к выводу, что около половины видов рифовых кораллов на Земле могут исчезнуть в ближайшем будущем. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда провела новую оценку сохранности 892 видов тепловодных рифообразующих кораллов, установив, что 44% из них находятся под угрозой вымирания. Предыдущий анализ такого рода состоялся в 2008 году, и тогда количество кораллов в уязвимом положении составляло около 30%.

«Кораллы — это жизненно важные экосистемы, они дают приют более 30% всей морской жизни, поддерживают около 1 млрд человек и обеспечивают экосистемные услуги на триллионы долларов США — от рыболовства до защиты побережья. Кораллы приносят так много пользы, и наш мир зависит от них, поэтому жизненно важно, чтобы мы начали действовать прямо сейчас, чтобы защитить их», — уточнил соавтор исследования, молекулярный биолог Майкл Свит.

Специалисты уточнили, что главной угрозой для сохранения кораллов остаются экологические и климатические факторы, связанные с потеплением вод мирового океана. Это приводит к обесцвечиванию коралловых колоний, болезням и вымиранию колоний коралловых полипов.

Ранее ученые нашли самый большой в мире отдельный коралл, заметный даже из космоса.