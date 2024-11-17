Ученые нашли самый большой в мире коралл, заметный даже из космоса

Американские ученые-океанографы исследовательской программы Pristine Seas телесети National Geographic (NatGeo) открыли самый большой коралл из когда-либо описанных. Организм расположен на юго-западе Тихого океана вблизи Соломоновых островов. Об открытии сообщается на сайте National Geographic.

Специалисты идентифицировали коралл как Pavona clavus. Он представляет собой автономную структуру в отличие от разветвленных сетей, которые обычно образуют коралловые рифы.

Размеры коралла составляют 34 метра в ширину, 32 метра в длину и 5,5 метра в высоту. Это приблизительно соответствует площади двух баскетбольных полей и делает объект видимым из космоса.

Исследователи оценили возраст находки в 300-500 лет.

Несмотря на свои размеры и возраст, гигантский коралл до сих пор оставался незамеченным, и, как сообщается, даже местные жители не знали о его существовании.

Огромный Pavona clavus удалось обнаружить в ходе изучения состояния океана участникам экспедиции на судне «Арго». Сначала ученые приняли структуру за остатки кораблекрушения, однако дальнейший осмотр выявил живую морскую экосистему.

По словам авторов исследования, находка напоминает о необходимости защиты морской среды, поскольку кораллам угрожает тепловой стресс из-за потепления морской воды, вызванной изменениями климата.

Ранее ученые сумели вывести устойчивые к жаре кораллы.