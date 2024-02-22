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Археологи выяснили, что неандертальцы умели готовить сложные виды клея

SciAdv: неандертальцы владели продвинутыми технологиями изготовления орудий

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American Association for the Advancement of Science

Международная группа археологов из США и Германии выяснила, что неандертальцы разработали сложные виды клея, которые использовали для создания каменных инструментов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы ученых основаны на изучении орудий из камня, созданных в период между 120 тыс. и 40 тыс. лет назад. Их нашли в месте Ле-Мустье во Франции в ходе раскопок.

Исследователи обнаружили смесь из 55% охры и 45% битума на скребках и лезвиях, обнаруженных в Ле-Мустье. Двухкомпонентный клей использовали для создания ручки инструментов.

Использование клеящих составов из нескольких компонентов было известно среди ранних людей Homo Sapiens в Африке, но не у ранних неандертальцев в Европе, отметили археологи.

В целом, разработка клеев и их использование в производстве инструментов считается одним из лучших материальных свидетельств культурной эволюции и когнитивных способностей у древнего человека.

«Композитные клеи считаются одними из первых проявлений современных когнитивных процессов, которые активны и сегодня», — отметил руководитель научной группы Патрик Шмидт.

Авторы отмечают, что в регионе Ле-Мустье охру и битум приходилось добывать в отдаленных местах, что требовало огромных усилий, планирования и целенаправленного подхода.

По словам археологов, открытие показывает, что неандертальцы были гораздо более развитыми в культурном и интеллектуальном плане, чем считалось прежде.

Ранее ученые выяснили причину технологической революции в каменном веке.

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