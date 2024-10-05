Ученые нашли новое лекарство от эпилепсии в яде слепой подводной многоножки

Немецкие ученые из Университета Гёте во Франкфурте-на-Майне обнаружили потенциальные компоненты для новых лекарств от эпилепсии в яде морского ракообразного Xibalbanus tulumensis. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Biology.

Xibalbanus tulumensis относится к ремипедам и напоминают многоножек. Эти животные слепы и обитают в подводных пещерах на берегах мексиканского полуострова Юкатан.

Яд Xibalbanus tulumensis содержит множество компонентов, включая новый тип пептида, который назвали ксибальбином в честь своего производителя.

Ксибальбины могут связываться друг с другом в узловатые структуры, что делает их устойчивыми к ферментам, теплу и щелочной среде.

Исследование показало, что все протестированные пептиды ксибальбина эффективно ингибируют калиевые каналы в системах млекопитающих.

Кроме того, в сенсорных нейронах высших млекопитающих пептиды могут активировать два белка — киназы PKA-II и ERK1/2, — участвующие в передаче сигнала. Последнее предполагает, что они участвуют в передаче болевых сигналов.

По словам ученых, ксибальбины можно использовать для производства новых препаратов для лечения эпилепсии и других неврологических заболеваний, а также для создания обезболивающих.

Ранее исследователи получили антидот нового типа от яда паука вида черная вдова.