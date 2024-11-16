Забытый в столе метеорит помог ученым раскрыть загадку таяния льдов на Марсе

Американские ученые из Университета Пердью (PU) нашла вероятную причину таяния многолетних льдов на Марсе спустя миллиарды лет после охлаждения планеты. Исследователи обнаружили следы воды в марсианском метеорите возрастом более 700 млн лет. Информация об открытии опубликована на официальном сайте научного учреждения.

Специалисты изучили фрагмент инопланетного камня весом около 800-граммов, обнаруженного в 1931 году в ящике стола в здании Университета Пердью в городе Лафайет. До сих пор точно неизвестно, кто именно первым нашел этот объект и принес его в вуз почти 100 лет назад.

Метеорит Лафайет состоит из магматических пород, которые, возможно, происходят из кратера около потухшего вулкана Элизиум — одной из высочайших гор Солнечной системы, возвышающейся над поверхностью Марса на 14 километров.

Анализ пород показал, что 742 млн лет назад на них воздействовала жидкая вода. В то же время известно, что поверхность Марса замерзла и высохла более 3 млрд лет назад.

«Мы не думаем, что в то время на поверхности Марса было много жидкой воды. Вместо этого мы считаем, что вода появилась в результате таяния близлежащего подповерхностного льда, называемого вечной мерзлотой, и что таяние вечной мерзлоты было вызвано магматической активностью, которая периодически происходит на Марсе и по сей день», — отметила руководитель исследования Марисса Тремблей.

После того, как метеорит Лафайет был выброшен с Марса в результате удара и отправлен вращаться в космос. Там он подвергся воздействию космических лучей, под действием которых образовались изотопы. Возраст этих изотопов датируется 11 млн лет, что совпадает со временем появления кратера около горы Элизиум.

Ранее ученые раскрыли тайну существования жидких рек в холодном климате древнего Марса.