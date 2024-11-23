Ученые нашли древнейшую рыболовное сооружение в Центральной Америке

Американские археологи из Университета Нью-Гемпшира обнаружили древнейшее рыболовное хозяйство в Центральной Америке, расположенной в заповеднике дикой природы Crooked Tree на территории Белиза. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда нашла обширную сеть прудов и каналов, предназначенную для направления паводковых вод в специальные водоемы для сбора рыбы. По предварительным подсчетам, такая система могла обеспечивать пищей до 15 тыс. человек в год.

Согласно оценкам ученых, рыболовное хозяйство было построено в позднеархаический период около 2000 года до нашей эры охотниками-собирателями.

Исследователи также проанализировали образцы осадков, собранных со стен древней структуры. Пробы пыльцы показали, что в тот период вокруг преобладали тропические леса, а рядом с водоемами не находилось никаких сельскохозяйственных полей.

«Древние охотники-собиратели и рыболовы знали, как защищать свои ресурсы и использовать их таким образом, чтобы поддерживать эти среды обитания, а не истощать их, что объясняет их долгосрочное проживание в этой области», — отметили авторы научной работы.

Ранее археологи нашли древнейшее в мире изображение рыбалки.