У лекарств от гипертонии нашли новый побочный эффект

Ученые из Виргинского университета установили, что широко распространенные лекарства от гипертонии, относящиеся к группе ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС), могут вызывать нежелательные изменения в почечной ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CirRes).

По словам ученых, таким побочным эффектом обладают препараты, названия которых оканчиваются на «прил» и «сартан» (например, Валсартан). Эти лекарства, используемые более чем 1,3 миллиардами пациентов по всему миру, входят в число самых популярных средств лечения гипертонии, включая Россию.

Доктор Ариэль Гомес, руководитель исследования, объяснил, что препараты из группы ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) влияют на почечную ткань. Их действие основано на блокировке выработки ренина — гормона, повышающего давление. Однако при длительном приеме почки начинают компенсировать это, вырабатывая избыточное количество ренина, что запускает цепочку негативных изменений.

Ученые выяснили, что клетки, производящие ренин, увеличиваются в размерах и выделяют вещества, провоцирующие воспаление и разрастание клеток вокруг мельчайших сосудов — артериол. Это приводит к их сужению, дальнейшему повышению давления и риску развития почечной недостаточности.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейшего изучения взаимодействия клеток в почках при применении ингибиторов РАС. Это, по их мнению, может помочь минимизировать побочные эффекты терапии.

Ученые предупреждают пациентов, что самостоятельное прекращение приема препаратов группы РАС опасно. Это может вызвать гипертонический криз или другие осложнения. Нежелательные эффекты проявляются только при длительном применении и могут затрагивать не всех пациентов, а лишь определенные группы.

Ранее была найдена связь между бессонницей и хронической болезнью почек.