Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У лекарств от гипертонии нашли новый побочный эффект

CirRes: лекарства от гипертонии вызывают нежелательные изменения в почках

close
Freepik

Ученые из Виргинского университета установили, что широко распространенные лекарства от гипертонии, относящиеся к группе ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС), могут вызывать нежелательные изменения в почечной ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation Research (CirRes).

По словам ученых, таким побочным эффектом обладают препараты, названия которых оканчиваются на «прил» и «сартан» (например, Валсартан). Эти лекарства, используемые более чем 1,3 миллиардами пациентов по всему миру, входят в число самых популярных средств лечения гипертонии, включая Россию.

Доктор Ариэль Гомес, руководитель исследования, объяснил, что препараты из группы ингибиторов ренин-ангиотензиновой системы (РАС) влияют на почечную ткань. Их действие основано на блокировке выработки ренина — гормона, повышающего давление. Однако при длительном приеме почки начинают компенсировать это, вырабатывая избыточное количество ренина, что запускает цепочку негативных изменений.

Ученые выяснили, что клетки, производящие ренин, увеличиваются в размерах и выделяют вещества, провоцирующие воспаление и разрастание клеток вокруг мельчайших сосудов — артериол. Это приводит к их сужению, дальнейшему повышению давления и риску развития почечной недостаточности.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейшего изучения взаимодействия клеток в почках при применении ингибиторов РАС. Это, по их мнению, может помочь минимизировать побочные эффекты терапии.

Ученые предупреждают пациентов, что самостоятельное прекращение приема препаратов группы РАС опасно. Это может вызвать гипертонический криз или другие осложнения. Нежелательные эффекты проявляются только при длительном применении и могут затрагивать не всех пациентов, а лишь определенные группы.

Ранее была найдена связь между бессонницей и хронической болезнью почек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами