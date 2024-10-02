Ученые выяснили, что койоты умеют делать «щенячьи глазки», как собаки

Ученые из Университета Бэйлора установили, что койоты могут смотреть «щенячьими» глазами, подобно собакам. Это открытие ставит под сомнение гипотезу о том, что такая привычка появилась у собак уже в процессе жизни рядом с человеком. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи тщательно изучили мускулатуру морд десяти койотов и выявили, что у всех испытуемых особей хорошо развита мышца, поднимающая внутреннюю часть брови (LAOM). Эта мышца играет ключевую роль в формировании «щенячьих глазок» у собак.

Ранее считали, что такая мускульная способность развилась у собак в процессе одомашнивания, поскольку у серых волков, которые являются ближайшими дикими предками собак, данная мышца работает плохо или отсутствует вовсе. Однако новое исследование указывает на то, что эта особенность, вероятно, появилась значительно раньше в эволюции рода псовых.

Ученые выдвигают гипотезу, что многие представители псовых, включая шакалов и красных волков, также могут обладать способностью делать «щенячьи глазки». В то же время серые волки, возможно, утратили эту характеристику, так как для них важнее общение через дальние звуковые сигналы, а не мимика.

Ученые пока не знают, используют ли койоты это выражение морды в дикой природе. Чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, каким голосом нужно говорить с собаками.