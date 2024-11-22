Россия предложила ряду стран строительство космодромов

Россия предложила некоторым дружественным странам строительство на их территории космодромов. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир» на телеканале Соловьев Live.

По его словам, сегодня основными партнерами России в области космонавтики можно назвать Индию, Китай и Иран, также есть большие планы на Южно-Африканскую Республику, Алжир, Зимбабве, Индонезию и Малайзию.

Россия добавила в перечень традиционных услуг создание отдельных спутников или спутниковых группировок, внесла предложения по запуску, созданию наземной инфраструктуры для запуска ракет-носителей с территории дружественных стран.

Борисов пояснил, что особенно эти предложения актуальны для стран, которые близки к экватору. По его словам, эффективность вывода полезной нагрузки, которая влияет на стоимость груза, оттуда значительно выше, чем с других широт.

До введения санкций в отношении Российской Федерации примерно 70% экспорта «Роскосмоса» приходилось на недружественные страны.

Ранее «Роскосмос» показал фото шторма в Москве из космоса.