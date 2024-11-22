проект

>

В РУДН рассказали, почему не лишили степени врача, выдумавшего результаты операций

В РУДН заявили, что не должны расследовать фальсификации хирурга с ученой степенью

close
Петр Чернов/РИА Новости

РУДН не стал лишать кандидатской степени хирурга, который мог выдумать результаты операций, поскольку этим должны заниматься правоохранительные органы. Об этом ВУЗ заявил в комментарии для RTVI.

По сообщению RTVI от 7 ноября 2024 года, в РУДН присудили кандидатскую степень хирургу Алексею Ваганову, которого коллеги заподозрили в фальсификации результатов операций. В его диссертации утверждалось, что хирург проводил гастростомии в 7-й горбольнице города Иваново.

Однако из ответов прокуратуры Ивановской области, Росздравнадзора по Ивановской области, территориального фонда ОМС, администрации 7-й больницы, в том числе комментария главврача больницы для RTVI следует, что указанные операции в ней никогда не проводились.

Однако это не привело к лишению Ваганова степени. СМИ запросило комментарий о ситуации в ВУЗе.

«В компетенции диссертационного совета не входит установление или опровержение факта фальсификации представленных документов. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Автор диссертации не отрицает, что он не проводил операции, эпикризы служили эмпирической базой, которую он анализировал в рамках своего исследования», — заявили в вузе.

Ранее ученые рассказали, зачем создали бесшумную резку черепа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами