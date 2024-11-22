В РУДН рассказали, почему не лишили степени врача, выдумавшего результаты операций

РУДН не стал лишать кандидатской степени хирурга, который мог выдумать результаты операций, поскольку этим должны заниматься правоохранительные органы. Об этом ВУЗ заявил в комментарии для RTVI.

По сообщению RTVI от 7 ноября 2024 года, в РУДН присудили кандидатскую степень хирургу Алексею Ваганову, которого коллеги заподозрили в фальсификации результатов операций. В его диссертации утверждалось, что хирург проводил гастростомии в 7-й горбольнице города Иваново.

Однако из ответов прокуратуры Ивановской области, Росздравнадзора по Ивановской области, территориального фонда ОМС, администрации 7-й больницы, в том числе комментария главврача больницы для RTVI следует, что указанные операции в ней никогда не проводились.

Однако это не привело к лишению Ваганова степени. СМИ запросило комментарий о ситуации в ВУЗе.

«В компетенции диссертационного совета не входит установление или опровержение факта фальсификации представленных документов. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. Автор диссертации не отрицает, что он не проводил операции, эпикризы служили эмпирической базой, которую он анализировал в рамках своего исследования», — заявили в вузе.

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