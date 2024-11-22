Ученые рассказали, зачем создали бесшумную резку черепа

Во время операций на мозге пациенты обычно находятся в сознании, чтобы у хирургов была возможность проверять, не нарушены ли функции мозга. Но вскрытие черепа без наркоза — огромный психологический стресс. Новая процедура, при которой костную ткань удаляют лазером без вибрации и шума, поможет решить эту проблему. Об этом сообщает Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера (FhG).

Во время трепанации черепа костный материал удаляется с помощью механических инструментов, которые приводят к сильному шуму и вибрациям. Поэтому операции на мозге без наркоза проводятся, когда для процедуры требуется лишь небольшое отверстие в черепе. Это делает почти невозможным проведение более обширных операций, так как из-за наркоза врачи не смогут оценить работу мозга пациента.

Один из примеров — имплантация устройств для глубокой стимуляции мозга. Они значительно смягчают дрожание при болезни Паркинсона. Но из-за необходимости трепанации черепа без наркоза многие пациенты отказываются от процедуры.

Ученые из проекта STELLA разработали новую технологию трепанации черепа. Основной компонент устройства — углекислотный лазер с короткими импульсами продолжительностью 120 наносекунд. Короткие импульсы гарантируют отсутствие эффекта обугливания и термического повреждения костной ткани, которые замедляют процесс заживления.

Процесс лазерной резки контролируется с помощью оптической системы. Она гарантирует, что будет удалена только костная ткань, а мозговые оболочки или спинной мозг останутся неповрежденными. При этом система определяет глубину разреза и остаточную толщину кости. Процесс останавливается до полного разрезания кости. Затем оставшиеся тонкие костные пластинки могут быть удалены без усилий и риска травмирования.

После операции на мозге костный лоскут вставляется обратно и быстро срастается с окружающими тканями.

Комбинация с роботизированной рукой также может быть полезна для операций на позвоночнике. Это позволит свести риски к минимуму риски повреждения спинного мозга.

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