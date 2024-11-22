Психолог МЧС рассказала, чего нельзя говорить человеку, потерявшему близкого

Человеку, который потерял близкого, нельзя давать ложных надежд, нужно говорить только правду. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Если мы вселяем в человека ложные надежды, то обманываем его. В этом случае мы бережем не его, а себя, потому что мы все живые люди, и говорить то, чего от нас не хотят услышать, нам дискомфортно, неприятно, эмоционально больно. Нет таких стратегий, где обман мог бы послужить на благо в ситуациях, о которых мы говорим. Если мы будем неискренне оказывать помощь, то первое, к чему это может привести, — это к утрате доверия между специалистом и тем человеком, которому оказывается помощь. И все наши усилия ни к чему не приведут», – рассказала специалист.

По словам Шойгу, переживание утраты — это процесс, который занимает примерно год.

«Этот процесс эмоционально очень болезненный, сложный. Многие люди справляются сами, у других может развиться то, что специалисты называют патологическим (болезненным) переживанием утраты», – отметила психолог.

Каковы особенности оказания экстренной психологической помощи при переживании утраты во время чрезвычайных ситуаций, как самостоятельно помочь человеку, какие слова не стоит говорить, а что, наоборот, нужно произнести и когда необходимо обратиться к специалисту – в интервью Шойгу «Газете.Ru».

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