Психолог МЧС рассказала, как помочь человеку, который не может пережить потерю близкого многие годы

Чтобы помочь человеку, который годами и десятилетиями не может смириться с утратой близкого человека, нужно обратиться к специалисту и оказать правильную поддержку. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат психологических наук, заведующая кафедрой экстремальной психологии МГУ им. Ломоносова, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

«Отложенное горевание или горевание, когда человек застревает в своем горе и не может его преодолеть, — две основные формы более длительного переживания утраты близкого. Это, конечно, часто является поводом обратиться к специалисту. Самостоятельно близкие не смогут помочь человеку, который десятилетиями не может смириться с утратой близкого и переживает это так же остро, как в день, когда узнал трагическую новость. Такое состояние уже требует помощи», – рассказала психолог.

При этом это не значит, что люди, которые находятся рядом, ничего не могут сделать — их поддержка тоже очень нужна.

«Быть рядом и отвечать на эмоциональные потребности горюющего. Если человеку нужно говорить о своих отношениях, о событиях, вспоминать факты из жизни, то очень важно, чтобы такой контакт состоялся. Не стоит обрывать человека или пытаться переключить его на другую тему. Если человеку нужно погоревать и погрустить, то, вероятно, важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто может разделить эту грусть. Но не нужно навязывать свою компанию, иногда людям действительно нужно побыть в одиночестве, чтобы побыть наедине с собой», – заключила специалист.

Каковы особенности оказания экстренной психологической помощи при переживании утраты во время чрезвычайных ситуаций, как самостоятельно помочь человеку, какие слова не стоит говорить, а что, наоборот, нужно произнести и когда необходимо обратиться к специалисту – в интервью Шойгу «Газете.Ru».

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