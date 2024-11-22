Россиянам рассказали о новейших препаратах для защиты от инфаркта

В ближайшие годы ожидается выпуск первых препаратов для снижения уровня липопротеина(а). Они помогут снизить риск инфарктов и инсультов в сочетании с уже имеющимися лекарствами. Препараты будут иметь форму таблеток и подкожных уколов для введения раз в несколько месяцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказал кардиолог Алексей Утин.

Один из видов холестерина — липопротеин(а), также известный как ЛП(а). Знание его уровня позволяет улучшить прогнозирование инфарктов и инсультов. Эксперты призывают измерять его уровень хотя бы один раз в жизни. Существует калькулятор, с помощью которого можно рассчитать риск инсульта и инфаркта до 80 лет с учетом показателя ЛП(а).

Сейчас идут исследования препаратов для борьбы с ЛП(а), например Зерласирана и Леподисирана.

«На фоне этих препаратов выделяется Мувалаплин. Это единственный препарат, который принимается в виде таблеток. В исследовании KRAKEN новый препарат снижал уровень ЛП(а) по разным оценкам на 70% или 85,5%», — сообщает Утин.

Также ожидаются результаты испытания других препаратов для снижения уровня ЛП(а), которые вводятся под кожу раз в один-три месяца.

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