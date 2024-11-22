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Врачи развеяли миф о сердечной недостаточности

Врачи из Университета Раша рекомендовали активность при сердечной недостаточности

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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Физические упражнения безопасны для пациентов даже с тяжелой сердечной недостаточностью, однако важно соблюдать меры предосторожности и обсуждать любые изменения образа жизни с врачом. Об этом сообщает Медицинский центр Университета Раша.

«Заниматься спортом под наблюдением врача не только безопасно, но и полезно для здоровья пациентов с сердечной недостаточностью. Исследование показало, что у пациентов с сердечной недостаточностью, которые занимались физическими упражнениями, было меньше госпитализаций и повторных госпитализаций, а также улучшилось качество жизни», — рассказали врачи.

Нагрузки были безопасны даже для пациентов из группы высокого риска, то есть людей, чья насосная функция сердца составляла менее половины от нормы.

Однако активность может быть только частью лечения. Важно принимать назначенные врачом лекарства и не подвергать сердце чрезмерной нагрузке. Безопасную частоту сердечных сокращений и параметры тренировок может подобрать кардиолог.

Лучше всего пациентам с сердечной недостаточностью подходят быстрая ходьба (желательно с тростью), легкий бег трусцой, езда на велосипеде по ровной местности, плавание и водная аэробика, традиционные китайские виды спорта, упражнения на стуле с отягощениями или без них.

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