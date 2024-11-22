В Новгороде нашли копию берестяной грамоты высшего чиновника

В Великом Новгороде нашли две одинаковые берестяные грамоты высшего чиновника. Об этом сообщают «Новгородские ведомости» со ссылкой на академика Российской академии наук Алексея Гиппиуса.

На Троицком раскопе в Великом Новгороде обнаружили берестяную грамоту, которая оказалась почти точной копией грамоты №1135 с Воздвиженского раскопа. На той грамоте середины XII века значилось лишь одно слово «Размет». Теперь найдена грамота с таким же содержанием. Она явно была написана той же рукой, тем же почерком, но менее аккуратно.

«Почерк такого уровня естественно предполагается не в сельском, сидящем в глуши сборщике дани, – это почерк высшего государственного чиновника. Тогда, возможно, мы присутствуем при процедуре разверстки – разделении территорий, податных округов, которое производилось между отдельными кварталами города. Каждый квартал мог получать разнарядку, и при некотором наборе берестяных грамот, отписывающих распределение податных участков, могла иметься такая бирка. Это только версия, но, тем не менее, похоже, перед нами существенный для понимания для административного устройства Новгорода документ», — рассказал ученый.

Ранее берестяные грамоты впервые нашли на Дальнем Востоке.