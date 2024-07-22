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В Якутии археологи сделали сенсационное открытие

Глава Якутии Николаев: берестяные грамоты впервые нашли на Дальнем Востоке

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что во время охранных раскопок в Якутске археологи сделали сенсационное открытие, впервые обнаружив в регионе берестяные грамоты.

Раскопки проходили в Якутске на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова. Первую грамоту обнаружил студент из города Кирова Виталий Татаринов. На данный момент найдено девять исторических документов. Специалисты предполагают, что они относятся к архиву воеводской канцелярии, утраченному в ходе пожара 1700 года.

«Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения», — заявил Николаев.

Летом 2022 года российские археологи нашли на раскопках в Великом Новгороде девять новых средневековых берестяных грамот. Ученые датировали находку XV веком.

Ранее подросток случайно нашел в Израиле очень древнее кольцо.

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