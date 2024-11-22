Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые изучили ДНК пяти жителей Помпей, погибших во время извержения

PCR.News: анализ ДНК пяти жителей Помпей опроверг почти все догадки археологов

close
@pompeiisoprintendenza/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В 2022 году впервые была получена последовательность ДНК жителя Помпей. Теперь проанализированы геномы еще пяти человек. Все они оказались мужчинами, один из которых держал на руках ребенка и считался его матерью. Об этом сообщает PCR.News со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

Раскопки в Помпеях начались еще в XVIII веке. Были получены десятки слепков тел по методу археолога Джузеппе Фиорелли. Гипс заливали в полости в пепле, оставшиеся после разрушения мягких тканей тел. При этом внутри слепков оставались кости. Биологи нашли споосб выделения ДНК из этих костей.

В Доме Золотого Браслета нашли останки четырех человек. Искусно сделанный браслет был на руке у взрослого, державшего ребенка, рядом было тело другого взрослого или подростка. Ученые считали их семьей, а державшего на руках ребенка — его матерью. Анализ ДНК двух детей и человека, державшего на руках ребенка, показал, что все они были мужского пола. При этом никто из них не приходился родственником другому. У детей, скорее всего, были темные глаза, у человека с браслетом — темные волосы и смуглая кожа.

Двух людей из Дома Криптопортика считали сестрами или матерью с дочерью. Анализ ДНК одного из них показал, что это был мужчина.

Также ученые проанализировали ДНК человека из Виллы Мистерий. Он тоже оказался мужчиной. На его пальце было железное колечко с сердоликом с гравировку в виде женской фигуры. Вероятно, он был охранником виллы.

Ранее в Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами