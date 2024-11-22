Ученые изучили ДНК пяти жителей Помпей, погибших во время извержения

В 2022 году впервые была получена последовательность ДНК жителя Помпей. Теперь проанализированы геномы еще пяти человек. Все они оказались мужчинами, один из которых держал на руках ребенка и считался его матерью. Об этом сообщает PCR.News со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

Раскопки в Помпеях начались еще в XVIII веке. Были получены десятки слепков тел по методу археолога Джузеппе Фиорелли. Гипс заливали в полости в пепле, оставшиеся после разрушения мягких тканей тел. При этом внутри слепков оставались кости. Биологи нашли споосб выделения ДНК из этих костей.

В Доме Золотого Браслета нашли останки четырех человек. Искусно сделанный браслет был на руке у взрослого, державшего ребенка, рядом было тело другого взрослого или подростка. Ученые считали их семьей, а державшего на руках ребенка — его матерью. Анализ ДНК двух детей и человека, державшего на руках ребенка, показал, что все они были мужского пола. При этом никто из них не приходился родственником другому. У детей, скорее всего, были темные глаза, у человека с браслетом — темные волосы и смуглая кожа.

Двух людей из Дома Криптопортика считали сестрами или матерью с дочерью. Анализ ДНК одного из них показал, что это был мужчина.

Также ученые проанализировали ДНК человека из Виллы Мистерий. Он тоже оказался мужчиной. На его пальце было железное колечко с сердоликом с гравировку в виде женской фигуры. Вероятно, он был охранником виллы.

Ранее в Помпеях обнаружили древний дом с сохранившимися 2000-летними фресками.