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В Боснии и Герцеговине нашли древний некрополь со странно расположенными телами

Arkeonews: в крепости Кастель нашли некрополь со странно расположенными телами

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Shutterstock

Древний некрополь и монеты нашли в крепости Кастель, национальном памятнике Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Arkeonews.

Крепость Кастель расположена на левом берегу реки Врбас. Считается, что она была построена на руинах римского поселения Кастра. Во время раскопок здесь обнаружили древнее кладбище, о существовании которого даже не было известно. В ходе раскопок также была обнаружена позднеантичная монета IV века и турецкая керамика.

Раскопки на этом месте проводились в 1980-х годах. Здесь нашли орудия других людей, керамику, а позже — древнеримское поселение Кастра. Предполагая, что это место было полностью изучено в 1980-х годах, шесть лет назад район превратили в школу для практических занятий студентов. Ученые были удивлены, обнаружив здесь некрополь. Точная значимость открытия станет ясна после проведения радиоуглеродного анализа.

«Это не обычный некрополь. Учитывая ориентацию тел, мы предполагаем, что он относится к раннему периоду, поскольку не соответствуют христианским или мусульманским обычаям погребения. Более того, эти могилы врезаны в древние стены», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли полмиллиона «фантомных» монет военной Японии.

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