Пересадка лица вернула 30-летнему мужчине нормальную жизнь

Хирурги клиники Мэйо успешно провели трансплантацию лица 30-летнему мужчине из Мичигана. Это вернуло ему способность моргать, есть, улыбаться и дышать носом, сообщается на сайте клиники.

В 2014 году пациент, Дерек Пфафф, пострадал от огнестрельного ранения во время учебы в колледже. Его лицо было серьезно повреждено, и в течение 10 лет он перенес 58 пластических операций на лице. Однако он по-прежнему не мог есть твердую пищу, разговаривать или носить очки.

Трансплантологический центр клиники Мэйо — крупнейший в мире. Здесь команда из 80 медицинских работников за 50 часов провела операцию по пересадке лица. По оценкам доктора Самира Мардини, они с помощью донорских тканей реконструировали 85% лица мужчины, включая нижнюю челюсть.

Хирурги тщательно планировали эту сложную операцию в течение нескольких месяцев. Для обеспечения точности и безошибочности был разработан цифровой план вмешательства, основанный на детальном сканировании лиц как донора, так и реципиента, что позволило команде сначала провести операцию в цифровом формате.

«Эта успешная трансплантация была бы невозможна без щедрого подарка донора и его семьи, а также сотрудничества и преданности делу медицинской команды», — отметил доктор Мардини.

Также была применена новая микрохирургическая технология для пересадки слезоотводящей системы донора, которая позволяет слезам Пфаффа нормально стекать в его новый нос. Теперь мужчина может выражать счастье, печаль, радость и разочарование с помощью пересаженных лицевых мышц и нервов.

Ранее были опубликованы фото мужчины, перенесшего пересадку лица и глаза.