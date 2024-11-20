Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пересадка лица вернула 30-летнему мужчине нормальную жизнь

В клинике Мэйо провели успешную пересадку лица 30-летнему мужчине

close
Mayo Clinic

Хирурги клиники Мэйо успешно провели трансплантацию лица 30-летнему мужчине из Мичигана. Это вернуло ему способность моргать, есть, улыбаться и дышать носом, сообщается на сайте клиники.

В 2014 году пациент, Дерек Пфафф, пострадал от огнестрельного ранения во время учебы в колледже. Его лицо было серьезно повреждено, и в течение 10 лет он перенес 58 пластических операций на лице. Однако он по-прежнему не мог есть твердую пищу, разговаривать или носить очки.

Трансплантологический центр клиники Мэйо — крупнейший в мире. Здесь команда из 80 медицинских работников за 50 часов провела операцию по пересадке лица. По оценкам доктора Самира Мардини, они с помощью донорских тканей реконструировали 85% лица мужчины, включая нижнюю челюсть.

Хирурги тщательно планировали эту сложную операцию в течение нескольких месяцев. Для обеспечения точности и безошибочности был разработан цифровой план вмешательства, основанный на детальном сканировании лиц как донора, так и реципиента, что позволило команде сначала провести операцию в цифровом формате.

«Эта успешная трансплантация была бы невозможна без щедрого подарка донора и его семьи, а также сотрудничества и преданности делу медицинской команды», — отметил доктор Мардини.

Также была применена новая микрохирургическая технология для пересадки слезоотводящей системы донора, которая позволяет слезам Пфаффа нормально стекать в его новый нос. Теперь мужчина может выражать счастье, печаль, радость и разочарование с помощью пересаженных лицевых мышц и нервов.

Ранее были опубликованы фото мужчины, перенесшего пересадку лица и глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами