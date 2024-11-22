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Ученые рассказали, как защитить детей от цистита

Pediatrics: продукты из клюквы снижают риск рецидива цистита у детей

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rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Продукты на основе клюквы могут защищать детей от рецидивов инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Это показало обзорное исследование, опубликованное в журнале Pediatrics.

Ученые проанализировали данные 23 исследований, в которых суммарно приняли участие 3300 пациентов.

Исследователи обнаружили, что продукты из клюквы и препарат нитрофурантоин снижают вероятность рецидивов ИМП. По сравнению со всеми доступными задокументированными вмешательствами нитрофурантоин оказался лучшим вариантом для профилактики ИМП. Однако ни одно средство не защитило участников от фиброза (рубцевания) почек.

Ранее ученые создали вакцину со вкусом ананаса для профилактики цистита. Половина участников испытания препарата сообщили, что не страдали от ИМП в течение девяти лет. Вакцина хорошо переносилась и может стать альтернативой антибиотикам, эффективность которых при цистите быстро снижается из-за развития устойчивости у бактерий.

Ранее врач рассказала о факторах риска инфекции почек.

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