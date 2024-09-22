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Врач рассказала о факторах риска инфекции почек

Уролог Белобородова: обрезание может снизить риск инфекции почек у мужчин

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

У мужчин без обрезания, а также у мужчин и женщин с сахарным диабетом повышен риск инфекции почек — пиелонефрита. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-уролог, андролог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Алена Белобородова.

«Если инфекция мочевыводящих путей затрагивает мочевой пузырь, мы говорим о цистите, а когда поражает почки – о пиелонефрите. Пиелонефрит чаще встречается у людей с ранее диагностированной инфекцией мочевыводящих путей, с сахарным диабетом и у тех, кто недавно сменил полового партнера. Отсутствие обрезания и гиперплазия предстательной железы повышают риск пиелонефрита у мужчин, а хроническая задержка мочи при опущении органов малого таза — у женщин», — рассказала врач.

Инфекции мочевого пузыря и уретры — самая распространенная причина частого мочеиспускания и ощущения жжения в процессе мочеиспускания. При поражении почек добавляются боли в области спины, лихорадка, тошнота и рвота. В более тяжелых случаях возможно присутствие крови в моче и боли внизу живота.

«В большинстве случаев для лечения достаточно клинической картины, но может понадобиться анализ мочи. Лечение достаточно простое, в его основе прием антибиотиков. В редких ситуациях показана госпитализация: при ухудшении состояния, острой боли, лихорадке, когда пациент испытывает трудности с употреблением пищи и жидкости», — пояснила Белобородова.

Ранее врач рассказала, что вирус папилломы человека может привести к раку гениталий.

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