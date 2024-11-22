Названа диета, которая может сделать менструации регулярнее

Повышение уровня кетонов в крови с помощью диеты или пищевых добавок может вернуть к норме нерегулярный менструальный цикл. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Кетогенная диета направлена на превращение жиров в кетоны — особые вещества, которые организм может использовать как источник энергии вместо сахара. Также существуют пищевые добавки, которые могут повысить уровень кетонов в крови.

В новом исследовании приняли участие 19 женщин. Их разделили на три почти равные группы: одни соблюдали кетогенную диету, другие — кетогенную диету в сочетании с добавками для кетоза, третьи соблюдали диету с низким содержанием жиров. Всю еду для эксперимента предоставили ученые.

Обе диеты привели к значимой потере веса, снижению доли жира в организме, уменьшению уровня холестерина и повышению чувствительности к инсулину.

Также ученые сообщили, что кетогенная диета привела к нормализации менструаций у женщин, которые не принимали противозачаточные таблетки. У шести женщин менструаций не было более года, и они считали, что перешли к менопаузе. Однако кетогенная диета привела к возвращению менструальных циклов.

При этом уровень кетонов в организме не коррелировал с регулярностью менструального цикла. Сейчас ученые пытаются выяснить механизм, который мог бы объяснить их результаты.

Ранее ученые выяснили, что длительная кетогенная диета может ускорять старение органов.