Ученые оценили пользу работы стоя для здоровья сердца

Столы для работы стоя не помогут решить проблему повышенного артериального давления. Это показало исследование, опубликованное в журнале Circulation.

Ученые из Университета Западной Вирджинии провели эксперимент с участием 271 офисного работника с повышенным артериальным давлением. Им предоставили столы, которые позволяли работать сидя или стоя. До этого было показано, что такая мебель может быть полезна при сахарном диабете, ожирении и боли в пояснице.

Чередование сидения и стояния на работе повысило общую активность участников. Активность отслеживали с помощью специальных устройств. Время их малоподвижности уменьшилось в среднем на час в день. Однако столы для работы стоя не оказали никакого влияния на снижение артериального давления.

Более того, слишком долгое стояние во время работы может вредить сердечно-сосудистой системе. Авторы заключили, что любая неподвижность может вредить венозным клапанам, ухудшая отток крови от ног. Поэтому вместо долгого сидения или стояния важно как можно чаще делать перерывы на ходьбу или другую активность.

При этом стояние вне рабочего времени снижало артериальное давление. Это может быть связано с тем, что во время стояния в свободное время люди не неподвижны: они разговаривают с другими людьми, переминаются с ноги на ногу, меняют положение тела. При этом они используют мышцы ног, помогая венам перекачивать кровь.

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